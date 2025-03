L’olio del Rubicone, palcoscenico per i produttori

L’Amministrazione Comunale di Roncofreddo, rappresentata dal vicesindaco Enrico Marangoni, ha partecipato con grande entusiasmo alla 5a edizione della Rassegna "L’Oro dell’Isola del Rubicone", un evento di rilevanza crescente che celebra e valorizza l’olio d’oliva prodotto nei nostri territori. Questa manifestazione, che si è svolta nel Borgo di Monteleone frazione di Roncofreddo e nei locali del Circolo di Monteleone, ha permesso di degustare oli di altissima qualità e, soprattutto, ha rappresentato un’opportunità fondamentale per condividere esperienze, conoscenze e competenze tra produttori, assaggiatori e appassionati. La partecipazione sempre più numerosa di pubblico e produttori testimonia il successo crescente dell’iniziativa e l’importanza dell’olio d’oliva di Roncofreddo nel panorama gastronomico regionale e nazionale. L’evento ha rappresentato un’importante vetrina per i prodotti locali, evidenziando il valore della tradizione agricola e dell’impegno dei produttori, che quotidianamente lavorano con passione e dedizione per garantire un prodotto d’eccellenza. Un lavoro che, giorno dopo giorno, contribuisce a mantenere vive le tradizioni agricole e a promuovere il territorio di Roncofreddo e dell’intera zona del Rubicone. Gli assaggiatori locali iscritti all’Albo Regionale che hanno partecipato con passione alla selezione degli oli sono stati: Demetrio Bernabini, Learco Bernabini, Enrico Gasperini, Domenico Bonandi, Fabio Persano, Gilberto Valdinoci, Renato Brancaleoni e Damiano Vignali; affiancati da esperti provenienti da fuori provincia, tra cui Paolo Puccetti, Gabriele Bianconi, Giovanni Briccoli e Angela Dalla. Ha detto il vicesindaco Enrico Marangoni: "Questa rassegna non è solo un momento di degustazione ma una vera e propria celebrazione dell’impegno, della passione e della qualità che i produttori locali mettono nel loro lavoro".

