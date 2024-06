L’omaggio al Tour de France. Le Tende al Mare si tingono di giallo

È dedicata al Tour de France la ventisettesima edizione delle Tende al Mare. L’originale ed unica mostra allestita sulle tende dove i bagnanti trovavano riparo dal sole prima della diffusione degli ombrelloni, è infatti centrata tutta sulla storica tappa Cesenatico-Bologna in calendario il 30 giugno. "Grand Départ", questo il titolo dell’esposizione, verrà inaugurata giovedì alle 20 nella spiaggia libera di piazza Andrea Costa. Le Tende al Mare si confrontano dunque con l’evento straordinario nel ricordo di Marco Pantani. La scelta tematica è stata subito condivisa dal partner storico di questa manifestazione, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, protagonista sia delle prime che delle più recenti edizioni. Nello specifico gli allievi hanno dipinto 10 tende ispirate ai protagonisti del Tour e al ciclismo, tutte caratterizzate cromaticamente dal giallo acceso che è il colore di questa competizione. Alle dieci tende realizzare dagli allievi dell’Accademia, se ne aggiungono altre dieci dipinte dagli ospiti del Centro socio occupazionale dell’associazione La Nuova Famiglia di Cesenatico, con la scomposizione del logo della Grand Départ, con la raffigurazione delle "icone" delle città toccate dalle tappe italiane. Nel cuore della spiaggia cesenaticense si ripropone con un taglio sempre originale e di attualità, un evento culturale unico, legato alla felice intuizione del Premio Nobel Dario Fo che inaugurò l’iniziativa nel 1998. Ciò che rende speciale la mostra, è la capacità di far dialogare l’arte nelle sue variegate forme con il grande pubblico, a partire da una situazione totalmente informale come quella della spiaggia, dove le opere sono utilizzate come zone d’ombra gratuite e preziose allo stesso tempo. In questo evento il Comune è sostenuto dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, che garantisce ogni giorno l’alzata quotidiana delle tende e la loro sorveglianza; sempre grazie ai balneari sarà possibile inoltre ammirare alcune tende delle precedenti edizioni allestite nelle spiagge a Ponente e Levante. La rassegna si lega anche alla solidarietà, con le tende che saranno in vendita tramite la Consulta del Volontariato, che destinerà il ricavato a progetti sociali. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli annunciano così la grande mostra: "E’ una edizione ancor più speciale e gli artisti sono riusciti a cogliere perfettamente lo spirito di un evento che sarà sportivo, turistico, storico e proietterà Cesenatico alla ribalta mondiale".

Giacomo Mascellani