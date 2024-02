L’omaggio degli Alpini. Fanfara per gli alluvionati

Cesena accoglie la fanfara della Brigata Alpina Cadore, che oggi e domani sarà in città per deliziare la popolazione con i brani tipici della tradizione diventati patrimonio musicale di intere generazioni.

Oggi a partire dalle 17 la fanfara sfilerà per le vie del centro, con partenza da piazza Guidazzi, arrivo al Monumento ai Caduti nel Parco della Rimembranza in viale Mazzoni e ritorno fino a piazza Almerici, dove sarà eseguito un carosello. Alle 20.30 i musicisti si esibiranno in concerto sul palcoscenico del teatro ’Bonci, omaggiando le popolazioni della Romagna colpite dalla terribile alluvione di maggio. Saranno quindici i brani proposti da ben 81 suonatori (la Fanfara al completo sarà composta da 96 elementi) diretti dai maestri Paolo Olmi e Domenico Vello. Ad accompagnarli saranno la soprano Katia Piazza e il tenore Enrico Pertile. Per prendere parte alla serata (ad ingresso gratuito) è necessaria la prenotazione online a questo link https://bit.ly/Fanfara_Brigata_Alpina_BIGLIETTI (per informazioni contattare il numero 0547/355959 oppure scrivere a info@teatrobonci.it).

Domani alle 10.30, è in programma un concerto a Montiano per celebrare il centenario del Monumento ai Caduti, voluto dalla popolazione montianese nel 1924 per onorare la memoria dei caduti nella Prima guerra mondiale. La fanfara della Brigata Alpina Cadore è nata nel luglio del 1953 subito dopo la costituzione della Brigata stessa. Era composta da una cinquantina di elementi che suonavano strumenti a fiato e tutti i componenti erano militari in servizio di leva ad eccezione dei Sottoufficiali che erano in servizio permanente.

Oltre ai brani musicali di prescrizione, vale a dire inni e marce militari, a discrezione del direttore della fanfara, venivano inseriti in repertorio anche alcuni “classici“. L’ultima esibizione è stata presso il Teatro comunale di Belluno in occasione della visita dei piloti delle frecce tricolori avvenuta il 22 gennaio 1997. A partire però dal 2002 un gruppo di ex componenti in congedo ha lavorato per ricostituirne le fila. La banda esegue concerti basati quasi esclusivamente su di un repertorio di tradizione alpina e militare italiana, sfilate e cerimonie ufficiali.