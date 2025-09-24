L’omaggio dei sammauresi ai caduti canadesi del 1944

San Mauro Pascoli ha reso omaggio ai morti sepolti al War Cemetery del Commonwealth di Cesena dove riposano 775 soldati alleati che hanno dato la loro vita per liberare l’Italia dalla dittatura fascista e nazista. I sammauresi vanno ogni anno, nell’imminenza della data della liberazione, il 27 settembre 1944, del paese da parte dei soldati del "Irish Regiment of Canada" e rendono omaggio a tutti i soldati caduti e in particolare agli otto soldati canadesi uccisi proprio il 27 settembre 1944.

Dicono gli organizzatori Mauro Rossi, Giuseppe Casadei, Giorgio Zicchetti, Filiberto Gobbi con Stefania, Caterina Magnani, Primo Alessandri, Simona Fracella e Paolo Barbozzi: "Quest’anno ci siamo incontrati con un gruppo di circa 30 canadesi, parenti e familiari di soldati che hanno combattuto nel nostro territorio, tra i quali una pronipote di un soldato nativo Canadese sepolto nel cimitero di Cesena. Ci hanno accompagnato le bandiere Italiane, Canadesi, le bandiere storiche dei Combattenti e Reduci e Caduti Sammauresi, portato bandierine Italiane e Canadesi sulle tombe degli otto soldati caduti il giorno della liberazione del nostro Comune. In ricordo di tutti i caduti Simona Fracella ha portato un fiore nella piccola Celletta del cimitero".

Ringraziatie in modo particolare il bersagliere Franco Daltri, il gruppo dei Bersaglieri della sezione "Alberto Suzzi" di Cesena, e Giacomo Orlandi in uniforme canadese.