L’omaggio dei tifosi sulle strade del ’Pirata’

In una splendida giornata di sole, ieri i tifosi di Marco Pantani si sono nuovamente ritrovati per testimoniare il loro amore nei confronti del campione morto il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni. La ricorrenza è caduta di martedì, un giorno feriale e lavorativo, e questo ha penalizzato soprattutto l’affluenza dei tifosi che ogni anno provenivano dalla Lombardia, dal Veneto, da Roma, dalle Marche e altri territori lontano. Nonostante ciò, a 19 anni da quel tragico giorno di San Valentino, ci sono tifosi irriducibili che vogliono ad ogni costo tornare a stringersi e vivere questa giornata attorno alla famiglia del campione. Molti di loro approfittano per vivere questo triste momento con la propria compagna ed il proprio compagno, nel giorno in cui si celebra l’amore. Tanti sono uomini e donne maturi, che da giovani sono letteralmente impazziti di gioia per le vittorie del "Pirata" negli anni Novanta e lo hanno sempre sostenuto anche nei giorni bui delle infamanti accuse che lo hanno portato alla prematura e ingiusta fine, dalla clamorosa sospensione dal Giro d’Italia del 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio, sino al decesso nel residence Le Rose di Rimini il 14 febbraio 2004.

I luoghi che ricordano Marco sono lo Spazio Pantani, il museo multimediale gestito dai genitori del campione nell’area della stazione ferroviaria di Cesenatico dove un tempo c’era il magazzino merci, la tomba mausoleo nel cimitero di Cesenatico centro e la statua eretta in piazza Marconi che raffigura il campione mentre scala una montagna. Le testimonianze con gli occhi gonfi di commozione, sono quelle di persone molto legate al "Pirata", che chiedono giustizia per quel clamoroso raggiro di Madonna di Campiglio, perpetrato da una organizzazione criminale legata alle scommesse clandestine, che è riuscita a scambiare le provette dei prelievi per il test antidoping; sino alla parabola discendente che ha portato il campione a rifugiarsi nella cocaina e negli antidepressivi, per non vivere una realtà che gli faceva troppo male.

Dicevamo dell’affluenza ridotta per la concomitanza con il girono feriale, tuttavia c’è ancora chi porta a Marco una lettera, un biglietto con un pensiero e dei fiori. Il lombardo Attila Resnati, di Arcore, ha raggiunto Cesenatico assieme alla moglie Patrizia Confalonieri: "Sono andato in bicicletta per Marco, a cui siamo molto legati. Oggi è un giorno triste, in un mondo triste, perchè Pantani lo hanno ammazzato due volte, a Madonna di Campiglio nel 1999 e a Rimini nel 2004". Il piemontese Luciano Pissinis di Cavaglià (Biella), mantiene nitidi i ricordi: "Frequentavo il chiosco della piadina dei Pantani, quando lo gestiva la famiglia e ci lavorava la fidanzata Cristina. Dal ’97 vengo sempre qui e nel ’98 ero tra i 50mila presenti al Pantani Day per festeggiare la doppietta Giro d’Italia e Tour de France". Catia Salvadori di Corteno Golgi in provincia di Brescia, ha sofferto meno grazie alle imprese del campione: "Io non sono mai andata in bicicletta e per motivi di salute nel ’98 ero in Svizzera ricoverata in un ospedale, ma quando in tv ho visto Marco e l’entusiasmo di milioni di tifosi, ho smesso di pensare ai problemi di salute". Il cesenaticense Andrea Bianchi è tra le colonne dei tifosi: "Siamo qui per Marco, perchè vogliamo giustizia e ringraziamo il supertifoso Gigi, che è passato a miglior vita, ma è sempre qui con noi".

Giacomo Mascellani