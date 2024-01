L’omino della pioggia sale sul palco del Bonci

Domani alle 16, lunedì e martedì in matinée per le scuole, torna al Bonci "Un, due, tre… teatro!" Domeniche a teatro per tutte le età, la rassegna dedicata ai più piccoli e agli adulti che li accompagnano. Lo spettacolo in scena è "L’omino della pioggia. Una notte tra acqua e bolle di sapone" di e con Michele Cafaggi. Mimo, clown e giocoliere, Cafaggi affascina il pubblico con la magia di quanto di più fragile, inconsistente, eppure onirico esista: le bolle di sapone. L’omino non ha bisogno di parole, quel che gli succede è raccontato attraverso oggetti, giochi di magia e le sue spettacolari bolle, piccole, grandi, luminescenti, che durano lo spazio di qualche istante, ma restano nell’immaginario di ciascuno. Perché ha qualcosa di magico che due semplici elementi quali acqua e sapone grazie alla maestrìa del performer creino così tante atmosfere e quando scoppiano, diventino pioggia dentro una stanza. Con lo spettacolo che porta a Cesena, nel 2016 Cafaggi ha ricevuto il Premio Nazionale Franco Enriquez e vari premi internazionali dagli Stati Uniti alla Germania. "L’Omino della pioggia" è una produzione Studio Ta-daa! ha la durata di un’ora, le musiche originali sono di Davide Baldi. Regia di Ted Luminarc. Cafaggi è anche artista di strada e di teatro in Italia e in molti altri paesi del mondo, passando dalle grandi platee a feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri. Interpreta il personaggio di dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus. Nel pomeriggio di domenica la Biblioteca Malatestiana Ragazzi allestirà di nuovo nel foyer una sezione volante di libri da leggere e prendere in prestito, nell’ambito dell’iniziativa Che spettacolo! La biblioteca ragazzi va a teatro, una collaborazione fra ERT e la Biblioteca cittadina.

r.c.