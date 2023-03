Longiano, bancomat esploso con la tecnica della ‘marmotta’

Longiano (Cesena), 29 marzo 2023 – Una forte esplosione nella notte ha sventrato il bancomat della filiale del Credit Agricole di Longiano, sulla via Emilia Levante 2890, al confine con Gambettola, a un centinaio di metri in direzione est dal semaforo sulla statale Emilia.

Molta gente, che naturalmente a quell'ora stava dormendo, è scesa in strada pensando che si trattasse del terremoto. Invece era stato l'esplosivo messo dai malviventi nel bancomat.

Sicuramente si tratta di un gruppo di malfattori ben organizzati e che avevano probabilmente nei giorni precedenti effettuato anche dei sopralluoghi. Lo spiega il fatto che hanno tagliato i fili della corrente elettrica per mettere fuori uso le telecamere di videosorveglianza.

Poi la banda ha riempito il bancomat di materiale esplosivo, usando la tecnica della marmotta, poi il boato. In poco più di tre minuti hanno arraffato più banconote possibili e sono scappati, anche se in pochi minuti gli uomini della vigilanza sono giunti sul posto e a ruota i carabinieri del Radio Mobile di Cesenatico, insieme ai colleghi delle stazioni di Gambettola e Longiano. Al momento non è stato quantificato l'importo portato via dai malviventi.

Molte banconote potrebbero essere state macchiate oppure rovinate e quindi assolutamente non spendibili. Ingenti invece i danni alla banca.