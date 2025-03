Longiano centra il bis. Si conferma Plastic Free

Il Comune di Longiano ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il premio Plastic Free, rappresentato dalla Tartaruga gold. Oggi la premiazione a Napoli, all’interno del maestoso complesso della Mostra d’Oltremare nel Teatro Mediterraneo. Tre i Comuni Plastic Free dell’Emilia-Romagna: Ferrara e Terre del Reno in provincia di Ferrara e Longiano, unico nella provincia di Forlì-Cesena. Sono 122 infatti i Comuni Plastic Free 2025 che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. L’elenco di borghi, paesi e città italiane che hanno superato la valutazione di Plastic Free Onlus, basata su ben 23 punti, è stato svelato recentemente a Montecitorio, in una conferenza stampa alla presenza dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, e dei vertici dell’associazione ambientalista.

Ha detto Mauro Graziano sindaco di Longiano: "Siamo davvero contenti di questo premio. Decidere di sottoporre il nostro operato amministrativo in tema ambientale alla valutazione di Plastic Free Onlus non è scontato ma siamo sicuri e convinti dell’impegno quotidiano e concreto dei nostri referenti e volontari sul territorio. Attraverso l’impegno quotidiano della Polizia locale nel contrasto degli illeciti ambientali, una sensibilizzazione continua dei cittadini e soprattutto dei giovani nelle scuole, riusciamo anno dopo anno a tenere alta l’attenzione delle pratiche virtuose necessarie per un futuro libero dall’eccesso di plastica. Ringrazio l’assessore all’ambiente Lorenzo Campana per l’ottimo lavoro svolto che ha portato il nostro Comune a raggiungere questo prestigioso risultato". Comportamenti virtuosi che sul territorio sono segnati dal grande impegno della referente locale Plastic Free Federica Pedrelli. I Comuni che si candidano al riconoscimento vengono valutati infatti su diversi ambiti: contrasto all’inciviltà ambientale, attività virtuose sul territorio come la riduzione della plastica monouso e azioni di contrasto all’abbandono di mozziconi di sigaretta, la gestione dei rifiuti urbani e la collaborazione con l’associazione Plastic free.

Ermanno Pasolini