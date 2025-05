Longiano chiude con un avanzo di quasi 5 milioni

"Un bilancio solido, che guarda al futuro e investe nelle persone e nel territorio". Così dice Mauro Graziano sindaco di Longiano dopo che il consiglio comunale ha approvato il rendiconto gestionale 2024. Continua il sindaco Mauro Graziano: "Il risultato di amministrazione è positivo, pari a 4,49 milioni di euro, e questo ci dice una cosa semplice ma fondamentale: il Comune di Longiano è solido, affidabile e ben amministrato. In particolare, abbiamo ridotto il fondo crediti di dubbia esigibilità da 2,27 a 2,10 milioni di euro grazie a un’intensa attività di contrasto all’evasione. Questo è denaro che ritorna alla comunità, che viene reinvestito nei servizi, nella scuola, nelle famiglie. Abbiamo oltre 1,25 milioni di euro di avanzo libero, frutto anche dello svincolo di fondi prudenzialmente accantonati. Soldi veri, che possiamo finalmente usare per progetti concreti: dalle asfaltature alla riqualificazione urbana, dalla manutenzione degli edifici pubblici agli investimenti per i più piccoli".

Poi l’elenco di quanto fatto nel 2024: quasi 800mila euro nella manutenzione del patrimonio pubblico: 200mila euro per riasfaltare le vie Olmadella e Fontanazze; 120mila euro per il marciapiede di via IV Novembre; 180mila euro per interventi strutturali sul Municipio; 170mila euro per la sostituzione degli infissi comunali; 25mila euro per una nuova caldaia al nido comunale; 70mila euro per la riqualificazione della fontana del Rio Parco a Budrio. Approvata anche l’applicazione di 192mila euro di avanzo vincolato per la scuola e la manutenzione degli immobili pubblici.