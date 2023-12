Longiano dei Presepi al via

Longiano dei Presepi torna con la sua XXXIII esima edizione tutta dedicata quest’anno agli 800 anni dal primo Presepe di San Francesco d’Assisi. Da oggi fino al 14 gennaio si potranno ammirare i presepi collocati in 27 punti presepe tra piazze, strade, giardini e angoli suggestivi del bellissimo centro storico medievale.

L’inaugurazione si terà oggi alle 16 in piazza Tre Martiri. Dalle 16.30 spettacoli itineranti con musica lungo le vie del paese e l’accensione delle luminarie natalizie. Nell’occasione ci sarà lo spettacolo Alymunn della compagnia Rondeau de Fauvel che proporrà musiche con strumenti della tradizione medievale come cornamusa, arpa celtica e tanti altri. E’ in programma anche la sfilata ‘white fantasy’ e brani della tradizione natalizia proposti da ‘La Dani’ che si esibirà con il suo pianoforte a mezza coda.