Longiano dei presepi, da venerdì 8 torna la magia in centro storico

Dall’8 dicembre al 14 gennaio 2024 tornano ’Longiano dei presepi e la magia del Natale’ con ben 80 presepi. Un’edizione tutta dedicata agli 800 anni dal primo presepe di San Francesco D’Assisi. La 33ª edizione sarà ricca di novità, spettacoli e magia che vedranno protagonista il Presepe.

In questa edizione si potranno ammirare i presepi collocati in piazze, strade, giardini e angoli suggestivi del bellissimo centro storico medievale. Tra le grandi novità di quest’anno vi sono le passeggiate–spettacolo dedicate all’essenza del Natale tra i presepi di Longiano. Dal sagrato del santuario di Longiano e attraverso il gioco del teatro i due attori, Paolo Summaria e Mirko Ciorciari, vestendo di volta in volta vari personaggi, guideranno un gruppo di visitatori in una passeggiata alla scoperta di Innocenza. L’iniziativa si terrà nelle domeniche 10 e 17 dicembre alle 17, il 24, 25, 31 dicembre e 7 gennaio alle 16 e alle 17.30, il 26 dicembre alle 17.30 e il 1 gennaio alle 16.

In questa grande manifestazione tutta dedicata alla Natività, spicca il grande presepe meccanico della famiglia Gualtieri di Montiano, che da oltre sessant’anni porta avanti con amore la tradizione del presepe, per il primo anno nella Sala Ilario Fioravanti a Longiano.

Hanno detto il sindaco Mauro Graziano (l’Amministrazione spenderà 40mila euro): "Ancora una volta Longiano si trasforma nel paese dei presepi per eccellenza. In tutto il Comune si respira un’atmosfera natalizia calda e accogliente e l’entusiasmo che accompagna il tempo di Natale. Siamo grati a tutti gli attori di questa manifestazione che ogni anno realizzano un’edizione sempre più ricca e magica che si prolungherà fino al 14 gennaio, perché Longiano ormai è nota in tutto il Paese anche per questa bellissima iniziativa che richiama ogni anno tantissimi visitatori".

Molta attesa per il grande Presepe Meccanico del Santuario del santissimo Crocifisso, fiore all’occhiello della tradizione longianese e uno dei più antichi e famosi di Romagna. Il percorso di visita sarà caratterizzato da tante diverse tappe tra cui quella al Museo d’Arte Sacra, con il presepe napoletano della Bottega Ferrigno e la Natività di Quarto Gualtieri. Il Rifugio Bellico ospiterà i presepi realizzati da Antonio Cortesi e quello di Tommaso Coppola sarà esposto all’Ufficio Turistico.

La Fondazione Tito Balestra nella ex chiesa della Madonna di Loreto e al castello Malatestiano con il presepe stellato di Edo Janich e altre opere. La mappa del percorso dei Presepi sarà disponibile presso l’Ufficio Turistico e nei principali punti-presepe. Per informazioni: 0547 665484 – mail iat@comune.longiano.fc.it