"Longiano è un paese sicuro e vivibile"

L’amministrazione comunale dice che Longiano si conferma un paese in cui si vive bene, con un’elevata qualità della vita e una costante attenzione da parte della giunta alla sicurezza e al benessere dei cittadini. Le politiche messe in campo in questi anni, che spaziano dal potenziamento della videosorveglianza al presidio del territorio da parte della Polizia Locale, stanno producendo risultati concreti e riconoscibili.

Dicono gli amministratori: "Grazie a una pianificazione mirata e a un approccio basato sulla prevenzione, il territorio comunale risulta oggi più sicuro, decoroso e accogliente, con una significativa riduzione dei comportamenti incivili e degli episodi di danneggiamento. Continua Lorenzo Campana, Assessore con delega alle politiche per la sicurezza dei cittadini: "Grazie ai frequenti controlli della Polizia Locale e all’installazione di telecamere di videosorveglianza in zone strategiche, si è registrata una riduzione significativa dei danneggiamenti e dei comportamenti incivili, come l’abbandono dei rifiuti. Nei primi otto mesi dell’anno, a seguito dei controlli effettuati in varie strade cittadine, sono state rilevate 76 sanzioni per eccesso di velocità; mentre gli episodi di abbandono dei rifiuti si sono dimezzati in tutto il territorio, con 35 sanzioni rispetto alle 68 dell’anno precedente, a parità di telecamere ambientali installate. Altro dato significativo è il quasi azzeramento degli episodi di atti vandalici e dei danneggiamenti a strutture pubbliche e arredi dei parchi".

L’amministrazione conferma il proprio impegno nel proseguire su questa strada, investendo in sicurezza, prevenzione e collaborazione tra istituzioni. "Un controllo del territorio più mirato, calibrato sulle zone con maggiori criticità, e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili, oltre ad avere un forte effetto deterrente, hanno portato risultati molto positivi – conclude il sindaco Graziano – Si tratta di un risultato che rende Longiano un paese più tranquillo e decoroso, migliorando la vita di tutti noi cittadini. Desidero ringraziare il personale della Polizia Locale e i Carabinieri che, con il loro prezioso lavoro, contribuiscono ogni giorno a mantenere il nostro territorio sicuro. Durante il periodo estivo, la collaborazione tra i corpi ha inoltre permesso numerosi controlli nella zona industriale, a seguito di segnalazioni dei cittadini sulla presenza di nomadi".