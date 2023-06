’Longiano Estate’, programma con 30 eventi

di Ermanno Pasolini

Al via il cartellone di ’Longiano Estate 2023’, con oltre 30 appuntamenti e personaggi come Marina Rei, Cristina Donà, La Milanesiana, Mirko Casadei, la Popular Folk Orchestra e Maria Pia Timo. Il via lunedì sera 3 luglio con la Milanesiana di Elisabetta Sgarbi con un’esibizione di Fausto Leali: "Siamo lieti di presentare ’Longiano Estate’ – ha detto il sindaco Mauro Graziano – un ricco programma di eventi che unisce tradizione e innovazione con l’obiettivo di prestare attenzione a tutte le fasce d’età e ai diversi gusti di nostri cittadini e dei visitatori. ’Longiano Estate’ racchiude tante discipline artistiche e culturali, dalla letteratura al cinema, dalla musica e all’arte. Due le grandi novità: ’La Milanesiana’ e la prima edizione di ’Sirene’, rassegna musicale dedicata al cantautorato femminile italiano. L’impegno economico è di circa 110mila euro".

Il 20 luglio alle 21.15 è in programma il ’Donna che parla in fretta tour’ con Marina Rei e accompagnamento musicale di Francesco Forni; il 3 agosto il "deSidera tour" con Cristina Donà e accompagnamento musicale di Saverio Lanza e il 17 agosto nella corte Carlo Malatesta alle 21.15 con Maria Antonietta che presenterà lo spettacolo ’Musica e parole’. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. I concerti programmati nel contesto del Castello Malatestiano sono pensati anche come ulteriore momento per ricordare i 100 anni dalla nascita di Tito Balestra".

Per gli amanti della musica e del teatro la Fondazione Tito Balestra propone la rassegna ’Sagge sono le muse’ con 12 appuntamenti dal 16 luglio al 19 ottobre in vari luoghi di Longiano. Durante l’estate farà tappa a Longiano anche ’Borgo Sonoro’ e per i piccini non mancheranno gli appuntamenti con cinema, teatro e burattini fino a fine agosto. L’estate sarà ricca anche di momenti di ballo e intrattenimento musicale in 10 appuntamenti della Settima. Quello del 28 luglio alle 21 porterà sul palco della settimana longianese Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra nell’ambito dello spettacolo "Il Ballo" ideato e diretto da Roberto Pozzi con Maria Pia Timo. Dal 22 al 30 luglio in piazza San Girolamo sarà attivo anche lo stand gastronomico; tutte le sere lungo tutte le vie del borgo saranno presenti bancarelle di hobbisti, piccoli operatori artigiani e produttori locali e nei giardini pubblici saranno presenti le giostre e il laboratorio con i giochi di una volta fatti a mano. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.