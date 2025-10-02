Longiano, la mostra ’Libri d’artista’ della Fondazione Balestra

In occasione della XXI Giornata del Contemporaneo, promossa dall’associazione dei musei d’arte contemporanea italiana, la Fondazione Tito Balestra di Longiano sabato 4 alle 17.30 inaugurerà la mostra ’Tra parola e immagine: Libri d’artista per Tito Balestra’, a cura di Jessica Ferro e realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Il tema scelto per l’edizione 2025 è la formazione, intesa come processo aperto e condiviso che intreccia educazione, ricerca e scambio di esperienze. Da qui nasce il dialogo con gli studenti dell’Accademia, che hanno creato opere ibride e sperimentali: libri d’artista che trasformano il libro in un territorio plastico e concettuale, dove parola e immagine si intrecciano in nuove possibilità espressive. La mostra rende omaggio a Tito Balestra, poeta e collezionista raffinato, che ha sempre abitato la soglia tra segno e parola, tra ironia e lirismo. Gli studenti ravennati reinterpretano oggi questa eredità con sensibilità contemporanea, dando vita a pagine dipinte, incise, piegate, assemblate, capaci di evocare memorie e suggestioni. In mostra opere di: Deborah Bandini, Fabio Basti, Letizia Belloco, Isabella Catino, Veronica Di Felice, Chiara Domenicali, Francesca Esposito, Rita Giorgi, Francesca Guariso, Elena Laghi, Isabella Mecca, Danilo Murtas, Giulia Petronio, Chiara Ravina. Dice Flaminio Balestra direttore della Fondazione longianese: "Avere la possibilità di offrire uno stimolo ai giovani studenti è per noi un motivo di orgoglio, ma anche la cartina di tornasole di come l’arte si evolve".