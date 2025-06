Longiano, manutenzione delle aree verdi comunali

Il Comune di Longiano inizia in questi giorni una serie di interventi di manutenzione e miglioramento delle aree verdi comunali, con particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi pubblici destinati allo sport e al tempo libero. Saranno installati nuovi impianti di illuminazione nei campi da pallavolo presenti nei parchi delle frazioni di Badia e Ponte Ospedaletto, con l’obiettivo di rendere questi spazi pienamente fruibili anche nelle ore serali, migliorando così l’accessibilità e la sicurezza per tutti i cittadini. Parallelamente, nel parco della frazione di Budrio è previsto un intervento di ripristino e sistemazione delle sedute e panchine, con la sostituzione degli elementi danneggiati e la messa in sicurezza delle strutture esistenti, al fine di garantire un ambiente più decoroso, accogliente e funzionale per la socialità all’aperto. Dice Mauro Graziano sindaco di Longiano: "Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per la cura e la valorizzazione del nostro patrimonio verde. Interventi mirati come questi, che nascono anche dal confronto con i cittadini, contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a promuovere una fruizione più ampia e consapevole degli spazi pubblici". I lavori saranno completati nelle prossime settimane, per permettere un pieno utilizzo in tutto il periodo estivo. e. p.