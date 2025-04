Longiano oggi nel ‘Gran Tour’ di Radio 24

Oggi alle 15 il Comune di Longiano sarà protagonista sulle frequenze di Radio 24 – Il Sole 24 Ore, all’interno del programma "Gran Tour", curato dalla giornalista Valeria De Rosa. Nel corso della puntata andrà in onda una intervista radiofonica all’Assessora alla Cultura e al Turismo Sonia Bettucci, che racconterà Longiano attraverso la sua storia millenaria, le eccellenze culturali e artistiche, i principali eventi, e l’ampia rete di luoghi museali che rendono il borgo una vera perla dell’entroterra romagnolo.

Longiano è un comune che da anni si fregia con orgoglio della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento che certifica la qualità dell’accoglienza, del patrimonio culturale e dell’offerta turistica. Ha detto l’assessora Sonia Bettucci: "Essere ospiti di un programma come Gran Tour è una straordinaria occasione per far conoscere al pubblico nazionale la ricchezza del nostro territorio, fatto di storia, bellezza e partecipazione attiva. Longiano è un borgo che sa accogliere e raccontare, e vogliamo continuare a valorizzarlo con passione e visione".