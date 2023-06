Longiano, opposizione all’attacco sugli eventi estivi

A poco più di un anno delle elezioni comunali del 12 giugno 2022, il gruppo ’Siamo Longiano’ torna a commentarne l’esito e a ribadire il proprio giudizio negativo sull’operato della maggioranza di sinistra uscita vincitrice dalle urne: "Quasi il 50 per cento degli elettori un anno fa ha scelto di non scegliere - dicono i consiglieri di minoranza -, non recandosi ai seggi e, con 125 voti di scarto, è stato eletto Mauro Graziano, già vicesindaco, in continuità con l’Amministrazione precedente. Entrati in Consiglio comunale e osservando da vicino l’operato della Giunta, siamo sempre più convinti che Longiano abbia bisogno di scelte coraggiose, di riforme strutturali, dagli uffici comunali ai consigli di frazione e di una cura maggiore del territorio".

Nel mirino del gruppo con i consiglieri Matteo Venturi, Lorenzo Spada, Patrizia Ronchi e Gianfranco Gori anche la "programmazione turistica e culturale estemporanea, dato che quasi tutti i Comuni del territorio, anche i più provati dalle conseguenze del maltempo, hanno presentato il loro cartellone di eventi estivi, mentre Longiano non l’ha ancora fatto. Il nostro impegno per un’alternativa alle politiche dell’Amministrazione proseguirà con la fermezza che ci ha contraddistinti in questo primo anno di opposizione".

e.p.