Longiano, spettacolo in memoria di Iris Versari

Domani alle ore 20.45 presso la sala Ilario Fioravanti di Longiano, Anpi Rubicone con il patrocinio del comune di Longiano e la collaborazione dello Spi Cgil, presentano in occasione della liberazione di Longiano, lo spettacolo: "Radici resistenti: Iris Versari" di e con Sabina Spazzoli,accompagnata da Michela Gorini e Mirko Catozzi. La vita avventurosa di Iris Versari si consuma in nemmeno ventidue anni, tra il 12 dicembre 1922, quando nasce poco dopo l’ascesa al potere di Mussolini, e il 18 agosto 1944. Di famiglia contadina convintamente antifascista, sin dall’infanzia mostra un carattere indipendente e deciso. Crescendo matura anche lei una ferma opposizione al fascismo ed entra nella Resistenza. Quando conosce Silvio Corbari, all’epoca il partigiano più temuto dai fascisti e amato in Romagna, si unisce a lui nelle imprese più spericolate. Muore, eroicamente, quando, sorpresa dai nazifascisti a Ca’ Cornio, ferita a una gamba, non potendo fuggire, fulmina il primo degli aggressori e, per evitare le più feroci sevizie, si uccide. Sabina Spazzoli e Michela Gorini le danno voce, accompagnate dai canti e dalle musiche di Mirko Catozzi. La serata sarà introdotta dai saluti del Sindaco Mauro Graziano e dal presidente Anpi Forlì-Cesena Miro Gori. Coordina il presidente Anpi Rubicone Luca Bussandri. L’ingresso è gratuito.