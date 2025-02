Longiano, turismo in calo tra le polemiche

Turismo con il segno meno a Longiano. La Regione Emilia-Romagna ha diramato nei giorni scorsi i dati provvisori relativi al movimento turistico dell’anno appena passato. La provincia di Forlì-Cesena fa registrare, nel complesso, un incremento annuo degli arrivi del 2,6 per cento e delle presenze del 3,7 per cento rispetto al 2023. In controtendenza il Comune di Longiano, dove i turisti sono stati -16,1 per cento. Scendono sia gli italiani, -14,4 per cento, sia gli stranieri -18,6 per cento. Rispetto al 2023 sono calati del 5,7 per cento anche i pernottamenti. Settembre è stato il mese più nero, con il 47,5 per cento di turisti in meno rispetto all’anno precedente. Male anche dicembre, con un -22,6 per cento di arrivi e un -3 per cento di presenze rispetto al 2023, 29,9 per cento se confrontato con il 2019 pre pandemia. Dice Matteo Venturi capogruppo di minoranza in consiglio comunale: "Per quanto riguarda dicembre si tratta del secondo calo consecutivo. A dicembre 2023 c’era già stato un calo di arrivi del -24,6 per cento e del -22,3 di presenze sull’anno precedente, segno che non basta destinare ingenti somme a manifestazioni come la ‘Longiano dei presepi’ se poi il Comune non investe in una promozione puntuale e professionale per far conoscere la propria offerta". Venturi conclude auspicando un confronto con i principali attori del turismo locale e mettere in piedi una strategia a lungo termine che non si accontenti di visite mordi-e fuggi. Longiano ha tanto da offrire, ma potrebbe essere promossa meglio".

Ermanno Pasolini