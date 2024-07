L’Opera Vermont saluta la riviera con uno spettacolo di jazz

Si conclude il tour della compagnia americana Opera Vermont, che per il secondo anno è tornata a Cesenatico, dove presenta il suo programma estivo per la formazione di cantanti lirici nella lirica e nella lingua italiana. "Opera al Mare", questo il titolo dell’iniziativa, è allestita in collaborazione con il Comune di Cesenatico e vede protagonisti studenti provenienti da Stati Uniti, Canada, Iran e Australia. Dopo l’originale rivisitazione del Don Giovanni di Mozart al teatro Comunale e lo spettacolo in piazza delle Conserve per un concerto sotto le stelle dal titolo Opera Under the Stars con le arie di Verdi, Puccini, Rossini e altri autori di musica classica, la compagnia americana che fa base all’Hotel Miramare della famiglia Vernocchi, sarà protagonista di uno spettacolo per salutare la riviera. L’appuntamento è stasera alle 21 all’Hotel Miramare, per American Musical Theatre Spectacular, una esibizione dal vivo centrata su brani di artisti jazz americani, che è aperta a tutti e ad ingresso libero.

Giacomo Mascellani