L’ora dei ricordi al ’Serra’. Ritorno in classe dopo 53 anni

Da studente, a certe cose non badi. Di certi momenti non ti curi. A certi luoghi non pensi. E’ giusto che sia così, perché ogni storia ha le sue pagine. Poi mentre gli anni passano, le prospettive cambiano. E finiscono quasi sempre per emozionarti. Ragioneria, l’istituto tecnico commerciale Renato Serra, è sempre lì, imponente per non dire quasi austero: tre piani di corridoi, laboratori e aule. Luoghi dove migliaia di cesenati sono cresciuti, si sono innamorati, hanno stretto amicizie profondissime, hanno costruito ricordi che dureranno per sempre. In quei luoghi ieri è tornata una comitiva sui generi, davanti alla quale l’istituto non ha esitato a spalancare le sue porte. Gli ex studenti della quinta D diplomatisi nel 1971, per un’ora sono tornati a respirare l’aria di un luogo che fa ringiovanire. Perché è così che funziona: l’adolescenza è una. E non si dimentica. "Siamo un gruppo molto unito – hanno commentato orgogliosi i veterani – tanto che abbiamo costantemente mantenuto i contatti tra noi, intensificandoli anzi dopo aver raggiunto il traguardo dei 50 anni dal diploma. Ora ci incontriamo al tavolo di qualche ristorante almeno una volta all’anno, per rivivere i momenti che hanno segnato la nostra crescita. Eravamo i ‘Barbagia’, sempre pronti a condividere ogni cosa. Se uno non aveva voglia di studiare, allora non studiava nessuno; se uno voleva saltare la lezione, la saltavamo tutti. Ma non marinando la scuola: entravamo come ogni giorno, poi invece di andare in aula, correvamo a nasconderci in soffitta. Impossibile le dimenticare quella volta che per via del mozzicone di una sigaretta avevamo involontariamente causato un principio di incendio. Per fortuna risolto senza conseguenze…". Dunque ieri, con l’anno scolastico giunto ai titoli di coda, ecco il gruppo tornato alle sue origini: "L’ala nella quale eravamo noi ora è occupata da un altro istituto e l’ingresso non è più lo stesso. tutto il resto è lo stesso, a partire dai muri e da ciò che contengono". Il gruppo è stato accolto in un’aula con esemplari di vecchie macchine da scrivere e ognuno si è seduto dietro a un banco, alla presenza di una delegazione di studenti attuali. In conclusione, il tour panoramico, la consegna di una targa e la foto. Non è stato un addio. Con la scuola nella quale sei cresciuto, non ci sono addii.

Luca Ravaglia