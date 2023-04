L’Orchestra Corelli porta in scena la Messa di Gloria di Puccini

Un concerto speciale per celebrare la settimana pasquale. Domani sera alle 21, al teatro Bonci è in programma la Messa di Gloria di Giacomo Puccini interpretata dall’Orchestra Arcangelo Corelli. A dirigere Jacopo Rivani, sul palco il baritono cipriota Stavros Mantis, il tenore toscano Giuseppe Surace e il coro del Conservatorio Maderna, sotto la guida di Gianfranco Placci.

Lo spettacolo, presentato in collaborazione con Gruppo Hera, inizia con la trascrizione per orchestra di tre brani di Puccini, realizzata da Alessandro Ricchi che viene eseguita per la prima volta. A seguire, la Messa di Gloria, cuore del concerto.

Jacopo Rivani, oltre a La Corelli, ha diretto la Haydn Orchester, la Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna e tante altre formazioni. Ha preso parte a importanti festival e nell’ambito del repertorio contemporaneo, ha diretto in prima mondiale opere di Matteo Franceschini e di Roberto Vetrano.

Stavros Mantis inizia la sua educazione musicale studiando il fagotto e suonandolo nell’Orchestra Nazionale Giovanile della Repubblica di Cipro. Ad Atene prende le prime lezioni di canto con il tenore greco Ioannis Finas, poi si trasferisce in Italia per perfezionarsi con Sherman Lowe e con il celebre tenore veneto Gianfranco Cecchele. Ha interpretato ruoli in Don Giovanni, Elisir d’amore, Il flauto magico, Così fan tutte, La Traviata, La Bohème, Tosca, Madama Butterlfly, Cavalleria Rusticana.

Giuseppe Surace si laurea in musica vocale da camera con il maestro De Lisi e in canto al Conservatorio Cherubini di Firenze. Ha preso parte a importanti concerti, tra cui alcuni all’Istituto Italiano di Cultura a Budapest e all’Accademia Nazionale di Musica di Baku.