L’ordigno bellico in via Sorrivoli sarà rimosso il 20 gennaio con 130 famiglie evacuate

Sarà fatto brillare sabato 20 gennaio l’ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale e rinvenuto, nell’ambito dei lavori preliminari riguardanti la creazione delle casse di espansione sul torrente Cesuola, in una proprietà privata in prossimità di via Sorrivoli. È la data condivisa dagli organi competenti e dal Comune di Cesena in un incontro convocato in Prefettura, procedura ordinaria che non deve preoccupare i cittadini e non comporta rischi per la popolazione. Le prossime settimane l’Amministrazione comunale informerà tutte le famiglie, circa 130, che saranno coinvolte al fine di evacuare correttamente la zona . Nell’area oggetto del rinvenimento tutti gli interventi sono stati sospesi.