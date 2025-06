L’exploit di Lorenzo Papa, ha solo 13 anni e ha già scritto un libro

Cesena, 13 giugno 2025 – ‘Scappa dal Multiverso’, una storia scritta da un adolescente di soli 13 anni. E’ stato pubblicato su Amazon il libro di Lorenzo Papa, studente della scuola media Plauto a Cesena. Cinquanta pagine che raccontano un’avventura folle dove il lettore è il ‘protagonista’. Un viaggio immaginario e fantastico, tra curriculum che ‘camminano’, esami parlanti, vasi magici e cactus canterini. Il lettore (di questo libro interattivo) dovrà scegliere ad ogni pagina come sopravvivere in un ‘multiverso’ completamente ‘fuori di testa’.

Perché scrivere un libro a 13 anni? “Da un po’ di tempo avevo voglia di fare qualcosa di diverso – spiega Lorenzo che si mostra subito empatico e sensibile – amo cucinare e comporre testi musicali e, siccome sono molto fantasioso, ho pensato di cimentarmi nella scrittura di un’avventura. Il libro è di genere ‘fantasy’, parla di un 18enne che deve fuggire dalla impersonificazione delle situazioni che agli adulti danno più fastidio, come il lavoro, il pericolo, e gli studi universitari. L’idea mi è venuta ascoltando i racconti quotidiani dei miei due fratelli, di 24 e 26 anni. Nella storia ci sono personaggi bizzarri come vasi e oggetti parlanti, e un T-rex da cui il protagonista deve scappare. Accanto al protagonista si schiera un alleato che si chiama Giuseppe”.

Il libro è interattivo, nel senso che il lettore si immedesima nella storia e poi deve fare delle scelte. Da queste dipende la prosecuzione della storia. Ad esempio si trova di fronte a un portone e deve scegliere una strada o una pozione da bere. In base alla scelta fatta, il libro ti rimanda a una pagina piuttosto che un’altra. Il lettore diventa così il protagonista del libro. È rivolto a lettori dai 9 ai 99 anni. “Da un mese Lorenzo mi diceva ‘mamma sto scrivendo un libro’ – spiega Alessandra Gasperoni - ma io non gli davo molta attenzione. Poi una sera, quando sono rientrata dal lavoro, mi ha detto che aveva finito il suo libro e me lo ha fatto leggere. Ogni mamma, solitamente, esalta le capacità del figlio, ma io sono rimasta davvero senza parole: era un ottimo lavoro. Gli ho dato una mano per pubblicare il testo tramite l’applicazione Amazon Kdp. Il libro è acquistabile in forma cartacea al costo di 10 euro”.

Lo stupore della madre dinanzi all’exploit del ragazzino è sincero così come il suo entusiasmo: “Lorenzo non è un ragazzino che ama particolarmente leggere, non è un ‘secchione’ a scuola. Il suo libro è stata una sorpresa positiva: per un mese è stato occupato in maniera attiva e creativa, senza essere continuamente attaccato al telefonino connesso con i social”.

Lo stesso Lorenzo non si definisce un ‘appassionato’ della scuola, ma ama le lingue, che ha imparato guardando la televisione. L’anno prossimo frequenterà ragioneria. Non ama il calcio e pratica karate, non ama omologarsi alla massa, e spesso rimane in disparte, come dice lui ‘va un po’ per la sua strada’. È molto affidabile e ha la testa sulle spalle, anche se (secondo la madre) è ‘ancora un po’ bimbo’. Un bimbo che, a 13 anni, ha già scritto un libro.