Lorenzo e Paola, 50 anni di unione e di vita insieme

di Giacomo Mascellani

Oggi festeggia i 50 anni di matrimonio una delle coppie più conosciute a Cesenatico, quella formata da Lorenzo Vincenzi e Paola Bonoli. E’ la storia di un piccolo grande amore, come la definiscono le figlie Jessica e Claudia. Erano i lontani anni Settanta, quando un timido Lorenzo era solito andare a prendere l’acqua potabile nella fontana della casa dove abitava Paola, conosciuta come "la più bella dei Saltarelli", come diceva sua madre Rosa, riferendosi alla strada dove abitavano a Cannucceto.

Fra loro sbocciò l’amore, nel 1973 si sposarono e anziché fare un bel viaggio, trascorsero la luna di miele a sistemare la loro prima attività, il bar Torino in via Torino. Lorenzo aveva 21 anni e Paola 19. Quell’estate segnò l’inizio della loro doppia unione, nella vita privata, come nel lavoro, con tanti sogni, desideri comuni ed un’esistenza che li ha visti sempre uniti. Lorenzo nel 1982 cambiò attività e comprò il primo food-truck per proporre specialità romagnole in giro per l’Italia, quando ancora nessuno faceva questo mestiere in zona. Gli affari andarono bene, così acquisto altri due food-truck e acquistò il chiosco della piadina in via Magellano (che poi rivendette), nella zona di Ponente dove ci sono i circoli velici ed il parco Atlantica. Con Lorenzo che diede anche il nome alle sue piadinerie ambulanti, c’era sempre Paola.

Dal matrimonio sono nate due figlie, Jessica e Claudia, con la prima che ha dato alla luce le gemelle Viola e Anna, mentre Claudia assieme al compagno Devis, lo scorso ottobre è diventata mamma di Nina. Evidentemente era destino che Lorenzo e Paola avessero una squadra tutta di donne.

Oggi a 71 anni Lorenzo non ne vuole sapere di tirare i remi in barca, così con Paola continua a fare il nonno e a lavorare con due food-truck nelle fiere in varie piazze regionali e non solo. Con loro spesso c’è la primogenita Jessica a dare una mano preziosa, mentre Claudia, laureata in economia e commercio, fa la commercialista in uno studio a Cesenatico. Nel tempo libero la coppia si dedica alle nipoti, seguendo uno stile di vita risultato vincente, come testimoniano le figlie: "I nostri genitori sono una grande testimonianza di quello che sono i valori fondamentali della famiglia - dicono Jessica e Claudia -,si sono completamente dedicati a noi e ai loro familiari, sono stati sempre presenti per qualsiasi cosa e quello che non è mai mancato fra loro è stato il rispetto reciproco e il grande amore. Oggi festeggiano 50 anni di matrimonio e noi vogliamo far loro i nostri auguri e ringraziarli per i meravigliosi genitori e nonni che sono, ai quali vogliamo un bene infinito".