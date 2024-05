Lorenzo Sarti è "pronto per il cambiamento"

Lorenzo Sarti (candidato sindaco lista civica Savignano Futura) ha detto che Savignano sul Rubicone è pronta per il cambiamento. "Il nostro è un programma che realizza un sentimento fondante della nostra coalizione - ha detto –: l’ascolto e il confronto costante tutti i cittadini. La crescente partecipazione ci fa capire come Savignano sul Rubicone sia pronta a un cambiamento di rotta e dare vita a un progetto nuovo, fatto di idee concrete e non slogan elettorali, che hanno a cuore il benessere dei cittadini e l’ambizione di rendere la città competitiva. Una maggiore sicurezza, eventi di rilievo, una miglior valorizzazione della propria storia cittadina, cura del verde pubblico e del benessere cittadino", Con Lorenzo Sarti ci sono: Valentina Clementi; Romano Anelli; Emanuela Bagoi; Alice Baldiserri; Gabriele Bellanti; Fabio Donati; Maurice Kamouni; Antonio Maimonte; Morena Palazzini; Giovanni Panebianco; Sara Pedrelli; Ambra Penzi; Yuri Renesto; Simone Scerbo; Fabio Sica; Antonio Urbini.

Ermanno Pasolini