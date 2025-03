Loretta lancia la Fondazione Lam: "Arte e cultura motori di sviluppo. Faciliteremo l’incontro col pubblico"

Si chiama LAM e fa pensare ad una fiammata, ad un lancio in orbita. E non stupisce, benché, tanto per cominciare, sia semplicemente l’acronimo delle iniziali della sua ispiratrice e presidentessa: Loretta Amadori. Grafica, disegnatrice, ceramista, amante dell’arte moderna, esperienze di lavoro in Italia e in Spagna, Loretta Amadori di intensità creativa ne ha in effetti quanto un fuoco d’artificio.

Loretta Amadori, come descrivere la Fondazione LAM, che si affaccia in città ma guarda molto oltre? "Nasce dalla consapevolezza che le arti e la cultura, una passione personale da sempre, siano un potente motore di sviluppo umano e sociale. LAM non sarà una sede espositiva, ma una casa studio e residenza in via Don Minzoni, dove invitare e ospitare artisti, pensatori e curatori. Io e il direttore Alberto Masacci, professionista riconosciuto per avere contribuito allo sviluppo della filantropia e del fundraising e alla realizzazione di centinaia di progetti in ambito sociale, culturale e nelle arti contemporanee, abbiamo immaginato una casa aperta all’incontro e al dialogo tra discipline diverse, con l’obiettivo di portare tutte le forme d’arte negli spazi pubblici".

Quali generi di arte? "Arti visive e performative come cinema, teatro, musica, editoria d’arte, che parlano di noi, del mondo e della nostra vita. Progetti di arte pubblica e residenze d’artista, dibattiti sulle arti contemporanee. Sta a noi cogliere questo dialogo fecondo e farne motore di evoluzione personale e collettiva. Noi vorremmo facilitare questo incontro con il pubblico e renderlo il più ampio possibile a partire da Cesena e da quei territori dove l’arte fatica a trovare spazi idonei e l’ascolto giusto".

C’è già un programma di eventi? "Per il mese di ottobre è previsto un ciclo di incontri per avvicinare il pubblico alla conoscenza delle arti contemporanee, presso la Malatestiana. Poi c’è in agenda una partnership con Cinemovel Foundation, per la produzione e la promozione, in collaborazione con RAI Cinema, di un film documentario, ‘Allacciate le cinture’ con la regia di Tommaso Merighi che segue la proiezione del film ‘Io Capitano’ nei luoghi in cui questa storia ha preso vita. Cinema itinerante dunque, un viaggio dietro le quinte del film di Garrone. A partire dal 19 marzo il documentario sarà disponibile su RaiPlay. Seguiranno prime nazionali e internazionali nelle sale cinematografiche e progetti per le scuole".

La Fondazione LAM parte dal privato ma cerca la collaborazione del pubblico. Quel è stata la risposta del Comune di Cesena? "Abbiamo ricevuto un plauso e la conferma di una futura collaborazione da parte del sindaco Lattuca e dell’assessore alla Cultura Acerbi, convinti, come affermano, che l’ambito pubblico e quello privato possano lavorare in piena sinergia per assicurare una piena crescita del territorio".

Cosa c’è della sua famiglia imprenditoriale in questa sua impresa culturale? "Mio padre Francesco, fondatore dell’azienda, ha sempre avuto anche un’anima sociale, anche se poco esibita, mia madre era più emotiva ed empatica, a lei vorrei dedicare la Fondazione. Entrambi, comunque, erano consapevoli delle difficoltà della vita avendole vissute in prima persona".