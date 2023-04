L’orgoglio di Confcommercio "Sarà la festa di tutte le imprese"

"Per Confcommercio la visita del presidente Mattarella sarà anche una grande festa non solo dei cittadini ma delle imprese che avranno l’onore di vedere riconosciuta la loro importanza dalla visita di Mattarella. Certamente, nell’occasione, in primo luogo si tratta di quelle delle filiera agroalimentare protagoniste della fiera internazionale Macfrut e del convegno che si terrà al Bonci, ma per estensione tutte le imprese".

Lo afferma in una nota il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani. "A Confcommercio pare che questa sia delle declinazioni con cui leggere la visita del capo dello Sttao, evento storico cittadino che verrà celebrato con una coreografia tricolore. Mattarella renderà onore con la sua presenza, oltre alla città, anche alle imprese che concorrono con il loro lavoro allo sviluppo del Paese e che costituiscono l’ossatura del nostro territorio, presenti come sono nella misura di una ogni 8, 9 abitanti".

"Il presidente Mattarella più volte nei suoi interventi - aggiunge Patrignani – ha richiamato, anche nei messaggi inviati alle Assemblee nazionali di Confcommercio, il ruolo delle piccole e medie imprese cruciale anche per rilanciare l’occupazione, specialmente il lavoro stabile, aumentando la partecipazione attiva, inclusa quella di giovani e donne, alla rinascita del Paese. Che il presidente della Repubblica venga a rendere omaggio alle imprese e al loro ruolo insostituibile di creatrici di lavoro è un evento importante per la storia della nostra città"

"Questa centralità dell’impresa Confcommercio – aggiunge il presidente citando un altro evento cittadino successivo alla venuta di Mattarella – la rimarcherà anche con la sua presenza al Festival della Libertà che si terrà il 5 e il 6 maggio alla Biblioteca Malatestiana, in cui avrò l’onore di dibattere e confrontarmi sul tema ’Libertà e impresa’ con l’economista Gotti Tedeschi. Tornando alla storica visita del presidente della Repubblica, certi che aiuterà a rafforzare nei cesenati tutti l’attaccamento alle istituzioni repubblicane, va rimarcato che la nostra denominazione è non a caso ’Confcommercio imprese per l’Italia’. Noi amiamo l’Italia, la nostra patria e chi ama l’Italia non può non amare le imprese creatrici di lavoro e di sviluppo, pilastro nazionale".