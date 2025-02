L’orgoglio di Mercato. Ecco i nuovi dottori

Nella mattinata di ieri, nella sala del consiglio comunale di Mercato Saraceno, la sindaca Monica Rossi e il presidente della Bcc di Sarsina, Mauro Fabbretti, hanno consegnato attestati di merito alle laureate e ai laureati a ciclo unico – tutti con il massimo dei voti conseguiti nell’anno 2024 – residenti nel Comune di Mercato Saraceno.

Si tratta di Benedetto Palazzi che ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con voto 10/110 all’Università di Bologna, Edoardo Rossi con laurea in Filologia Moderna con 110/110 e lode all’Università di Firenze, Diego Canali con laurea in Filologia, letteratura e tradizione classica con 110/110 e lode a Bologna, Camilla Bertozzi con laurea in Scienze della nutrizione con 110/110 e lode a Parma, Caterina Procaccini che ha conseguito la laurea in Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale, con 110/110 e lode a Bologna e Vito Nicolosi che si è laureato in Scienze Ortomolecolari e naturopatiche, con 110/110 e lode a Milano.

"E’ stato un momento importante – ha commentato la sindaca Monica Rossi – e significativo che vuole essere un riconoscimento del percorso di crescita formativa, sia personale dei premiati (con una borsa di studio di 500 euro messi a disposizione dalla Bcc di Sarsina) e della nostra collettività in generale. Ringrazio per la collaborazione la Banca di Sarsina e posso confermare fin da subito che questa splendida iniziativa proseguirà anche negli anni a venire".

Edoardo Turci