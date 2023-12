L’originalità del pensiero di don Giussani secondo Di Martino

Il pensiero di don Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, è al centro di un incontro pubblico in programma domani sera alle 21.15 al Palazzo del Ridotto. Il Centro culturale Campo della Stella, la Fondazione del Sacro Cuore e l’associazione La Comitiva presenteranno il volume ‘Introduzione alla realtà totale. Saggi sul pensiero pedagogico e sociale di don Giussani’. Interverranno il curatore Carmine Di Martino dell’università Statale di Milano, Elena Ugolini, rettore delle Scuole Malpighi di Bologna, già sottosegretario all’Istruzione nel governo Monti, e Giovanni Zanotti, ex allievo del Sacro Cuore, docente del Liceo Don Gnocchi di Carate Brianza. Il volume conclude la trilogia che la Rizzoli ha dedicato a Don Giussani in occasione del Centenario della sua nascita.

"Don Giussani – spiegano gli organizzatori – è stato un protagonista della scena educativa nella seconda metà del secolo scorso, ma non si renderebbe adeguatamente conto della sua personalità se ci si dimenticasse che nella sua proposta si esprime una genialità di pensiero". "Gli esiti di molte sue riflessioni in ambito teologico, filosofico e pedagogico – proseguono gli organizzatori nella presentazione della serata – hanno infatti un marcato carattere di originalità e hanno profondamente, seppure a volte sotterraneamente, influenzato la cultura contemporanea. Dalla viva esperienza sul campo, dal suo personale e instancabile coinvolgimento con migliaia di giovani e di adulti hanno preso forma le intuizioni portanti di un pensiero pedagogico “corrispondente all’umano”, che non si lascia confinare in un tempo storico determinato, ma si offre con intatta pertinenza e forza di provocazione al nostro presente".