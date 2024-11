L’oro di Sogliano brilla nel weekend

di Ermanno Pasolini

Dopo l’exploit di domenica scorsa con migliaia di persone, tre chilometri di auto parcheggiate a mare e a monte del paese, domani e domenica ci sarà il secondo appuntamento con la fiera del formaggio di fossa. L’attesa più grande è per lunedì quando verrà scoperchiata l’ultima fossa di Brandinelli. Il programma. Domani dalle 15 alle 18.30 musei aperti. Alle 17 in piazza Matteotti: "5 Ristoranti in Piazza": cinque ristoranti soglianesi propongono menù a base di Formaggio di Fossa e non solo, in area coperta riscaldata. In concerto Brillanti Sparsi + Molleggiati. Domenica dalle 9 alle 20 mercato d’eccellenze di prodotti tipici e Formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Dalle 9 alle 20 in via Piave: Sala Giochi Analogica a cura di Laboratorio Marcone; in via XX Settembre: Laboratori liberi e gratuiti con artigiani e maestri d’arte & mestieri; nel teatro Turroni: "Ricordi di un anno insieme", mostra a cura dell’associazione Fotografica Soglianese. Dalle 9 alle 19 in piazza Mazzini: Temporary Shop "Artigianato & Souvenirs" manufatti artigianali, artistici e prodotti tipici locali; in piazza Garibaldi, nell’Oratorio S. Francesco di Paola: "In cammino verso Sogliano" - presepe di Gianluca Gei Gianluca e Annalisa. Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 in piazza Matteotti ex Scuola Pascoli: Planetario Itinerante con spettacoli ogni mezzora (piano terra). Mostra astronomica e astronautica "Dalle Fosse alle Stelle" (primo piano). Dalle 9.30 alle 15: visite guidate gratuite "La poesia dei luoghi", prenotazione obbligatoria. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 musica itinerante con I Pasquarul dla Piopa. Dalle 11 alle 18 E’ Zir dal Fosi: percorso di degustazione a base di formaggio di fossa e vini di Romagna presso le fosse del centro storico. Dalle 11 alle 15.30 in piazza Matteotti pranzo-ristoro presso i locali della Pro Loco. Dalle 11 alle 22 in piazza Matteotti "5 Ristoranti in Piazza": cinque ristoranti soglianesi propongono menù a base di Formaggio di Fossa e non solo, in area coperta riscaldata. Dalle 17 alle 20.30 nel Giardino del Palazzo della Cultura: FossaGarden, musica live e selezione di birre artigianali a cura di: La Fossa del Luppolo Aps.

Lunedì verrà scoperchiata l’ultima fossa presso le Fosse Brandinelli in via XX Settembre 2/B, lungo le mura. Anticamente le fosse venivano scoperchiate il 25 novembre, festa di Santa Caterina, a Sogliano al Rubicone ce n’erano quattro, di epoca malatestiana, la fiera durava un solo giorno e in piazza si vendeva di tutto, soprattutto pollame e bestiame. E si portavano anche le vacche col drappo rosso per il mercato che durava dalla mattina alla sera. Le osterie, che oggi non esistono più, erano piene, si beveva vino e si mangiavano pesce fritto nel cartoccio e porchetta. Ogni contadino andava a prendere i 4-5 formaggi messi nelle fosse a Ferragosto e veniva pagata una piccola quota a libbra.