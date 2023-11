L’Oscar della laparoscopia. Ceccaroni premiato negli Usa

La Società mondiale di laparoscopia ha insignito il professor Marcello Ceccaroni del "Golden Laparoscope Award". Il medico chirurgo cesenate, direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’Ircss Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Ve), ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, considerato l’Oscar della Chirurgia mini-invasiva, a Nashville in Tennessee, nel corso del 52esimo congresso mondiale dell’Aagl (American association of Gynecologic laparoscopists-Elevating gynecologic surgery Worldwide). La motivazione del premio è "per aver rivoluzionato il trattamento dell’endometriosi grazie ad una tecnica chirurgica mini-invasiva, denominata ‘Negrar Method’, in grado di risparmiare il più possibile le fibre nervose ed evitare importanti conseguenze post-operatorie". Il compito di illustrare il metodo attraverso un video chirurgico emblematico della tecnica applicata da Ceccaroni è spettato ad un suo allievo, il dottor Giovanni Roviglione. "L’endometriosi – spiega Ceccaroni affligge 3 milioni di donne in Italia e 150milioni nel mondo e purtroppo registra un ritardo diagnostico medio di 7, 10 anni. Motivo per cui, quando i trattamenti farmacologici sono inefficaci e tardivi e la situazione compromessa a carico di molti organi, la nostra tecnica ‘nerve-sparing’, sviluppata interamente tra Negrar e Parigi dopo studi anatomici cominciati nel 2000, presentata alla comunità scientifica nel 2012 e oggi conosciuta in tutto il mondo come il ‘Negrar Method’, consente di garantire la stessa radicalità chirurgica di un intervento tradizionale, ma rispettando il maggior numero di fibre nervose superstiti". Ceccaroni è fondatore, presidente e docente della Issa School, senza scopo di lucro, che prepara gli allievi dal punto di vista teorico- pratico nelle tecniche chirurgiche di ginecologia oncologica ed endometriosi avanzata. Anche questo premio è stato dedicato dal professore alle tante pazienti incontrate sul suo cammino. Poco più di un mese fa al medico cesenate è stato conferito il Premio De Sanctis 2023, per la "Salute Sociale" e la ricerca medico-scientifica nell’ambito dell’area "Esperienze e buone pratiche". La cerimonia si è svolta a Palazzo Spada a Roma.