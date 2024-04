L’ospedale Angioloni finisce sotto i ferri

Prenderà il via nei prossimi giorni la seconda fase di ristrutturazione dell’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, che riguarderà, in particolare, la ristrutturazione del primo piano e della camera ardente del nosocomio sampierano. Si tratta di un progetto di ammodernamento strutturale ed impiantistico del valore di 300.000 euro. I lavori prenderanno avvio a partire dal 15 aprile e proseguiranno indicativamente fino al 15 settembre di quest’anno. Dice il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini: "Nonostante il carattere invasivo dei lavori, insieme ad Ausl abbiamo condiviso una riorganizzazione degli spazi che garantirà lo svolgimento di tutti i servizi già presenti all’interno dell’ospedale, senza interruzioni o sospensioni. Al riguardo, in questi giorni sono già iniziate le operazioni di riqualificazione e ristrutturazione dei locali in cui verranno erogati temporaneamente i servizi che attualmente hanno sede negli spazi interessati dai lavori. L’unico servizio che cambierà temporaneamente sede sarà quello dei prelievi sangue Avis, che verrà erogato presso l’ospedale di Mercato Saraceno, causa l’impossibilità di mantenere attive le attrezzature e le apparecchiature necessarie per le relative prestazioni".

Spiega ancora Baccini: "Presso i locali Avis situati all’interno dell’ospedale Angioloni, invece, tra l’8 ed il 12 aprile troveranno collocazione temporanea eventuali salme afferenti alla camera ardente, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori edili di riqualificazione della stessa. In riferimento a quest’ultima operazione, mi preme specificare che si tratta di lavori di riqualificazione utili a conferire dignità e decoro alla nostra camera ardente, che oggi invece si trova in condizioni non accettabili per il servizio che deve svolgere. Si tratta di lavori del valore di 15.000 euro".

Baccini sottolinea, poi, a conclusione: "E’ un’operazione migliorativa ma non definitiva, che abbiamo ritenuto necessario anticipare in attesa di ottenere un finanziamento per la realizzazione del progetto di creazione di una nuova camera ardente presso i locali della ex mensa ospedaliera, che abbiamo predisposto insieme ad Ausl, ma che non è stato finanziato nell’ambito del bando PNRR, a cui lo abbiamo candidato nel 2022".

gi.mo.