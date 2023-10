L’oste Casadei premiato a Milano

Gianmarco Casadei, titolare della Piccola Osteria ’Tèra di Sogliano, si è aggiudicato il prestigioso premio dalla Guida Osterie d’Italia di Slow Food come migliore giovane chef d’Italia consegnato a Milano presso il Teatro Puccini durante la presentazione della Guida Osterie d’Italia 2024.

Gli inseriti di quest’anno sono 1750. Un sussidiario del mangiar bene in Italia, che sarà in libreria da oggi. Con solo due anni di apertura alle spalle, ma ricchi di storia e riconoscimenti, Gianmarco Casadei classe 1988, savignanese doc, e oggi titolare di Piccola Osteria Tera a Sogliano, si è aggiudicato il premio speciale come Miglior Giovane ’Vittorio Fusari Franciacorta’, consegnatogli da Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, per "un bellissimo esempio di accoglienza il cui racconto è in grado di filtrare e rendere omaggio, alla storia di famiglia ai fornelli, così come a quelle tradizioni magniloquenti e possenti delle zone di confine da cui prende vita, grazie a un carattere e a un animo gentile".

La storia personale di Gianmarco è non solo quella di una famiglia ai fornelli, nella quale sono coinvolte anche le sorelle Cristiana e Roberta, ma anche quella di una nuova generazione di osti e ostesse, che contribuisce a tratteggiare i contorni dell’identità dell’osteria, e prende il testimone della tradizione di famiglia.

Ha detto Gianmarco: "Sono molto emozionato. E’ a mia mamma che devo tutto, l’avermi insegnato a cucinare e avermi anche indirizzato sulla mia strada. Avevo una gran voglia di dire la mia sul cibo, e portare al ristorante la nostra cucina di casa. In pochi mesi abbiamo creato una squadra fortissima, ad aiutarci sono tutti ragazzi di Sogliano, e nel weekend ci vengono a trovare ormai da tutte le parti della Romagna". E’ famoso per la ’Giardiniera di Giamma’: "Produciamo la nostra giardiniera, con 13 verdure diverse e abbiamo comprato l’Osteria principalmente per questo. A Sogliano la nostra proposta è stata capita e incoraggiata, pur essendo diversa dalle altre, portando in tavola piatti che in giro è difficile mangiare: le ossa del maiale con il sale grosso, i fegatini nella rete, la tagliatella reale, il nostro Cavallo di Battaglia, con le rigaglie del galletto".