Lotta agli stupefacenti. Quattro denunciati

A Cesena quattro persone denunciate e otto segnalate per stupefacenti. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a prevenire condotte illecite e svolto da più pattuglie della Compagnia Carabinieri, sono state effettuate verifiche nel centro cittadino e nelle aree limitrofe, più esposte ai fenomeni di degrado ovvero alla presenza di persone dedite a condotte illegali, in molti casi legati ad abusi di sostanze alcoliche o stupefacenti. I controlli del servizio dedicato hanno portato al deferimento alla Procura della Repubblica di quattro persone per violazioni penali. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore ad 1 grammo per litro. La patente è stata ritirata per la successiva sospensione, a cura della Prefettura di Forlì e il veicolo affidato a persona idonea alla guida. Tre cittadini stranieri sono stati denunciati per soggiorno illegale nel territorio dello Stato, poiché sprovvisti di titolo che attestasse la loro legittima permanenza in Italia.Tutti e tre sono stati avviati presso il competente ufficio stranieri per le procedure di espulsione. Nell’ambito dei controllli finalizzati a contrastare il consumo e traffico di sostanze stuepfacenti, otto giovani, di cui due minorenni, sono stati segnalati alla competente Prefettura per uso personale di stupefacente, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana, sostanze che sono state sequestrate.

e. p.