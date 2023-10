Lotta al cancro Airc, mausoleo illuminato di rosa

Per sostenere la campagna Nastro Rosa Airc per la ricerca contro il cancro, il Comune di Sarsina illumina di rosa il Mausoleo di Obulacco in ottobre. L’evento, riconosciuto in tutto il mondo e associato alla Campagna internazionale "Breast Cancer Awareness Month", ha visto accendersi centinaia di monumenti.

ll monumento funerario di Aulo Murcio Obulacco fu rinvenuto nel 1929 nella necropoli di Pian di Bezzo a Sarsina, un cenotafio a edicola e cuspide piramidale fatto erigere nel I sec. a.C. dal figlio Oculatio in memoria del padre Obulacco.