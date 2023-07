Lotta alla droga, arrestati due spacciatori

di Giacomo Mascellani

La Polizia in servizio sulla riviera ha messo a segno i primi colpi sul fronte della lotta allo spaccio di droga. Nella rete sono finiti due spacciatori. Il primo è un italiano di 40 anni sorpreso nell’area della pineta di Zadina all’altezza di via Mosca, con un involucro contenente circa 12 grammi di cocaina. Assieme a lui c’era un’altra persona che è riuscita a fuggire, quando ha visto i poliziotti accorrere.

Il 40enne, volto già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali per traffico di droga, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La cocaina è stata sequestrata e gli atti trasmessi in Procura.

Il secondo spacciatore è invece un tunisino di 35 anni, fermato con circa 3 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per lo smercio ai tossici ed alle persone con il vizietto del tiro. Questa operazione è stata decisamente più complicata, in quanto il 35enne custodiva le dosi di coca in un marsupio e alla vista dei poliziotti è corso in fuga e ha lanciato il marsupio tra le sterpaglie. Le sue mosse tuttavia non sono passate inosservate, la droga è stata raccolta da un poliziotto, mentre altri colleghi si sono precipitati alle calcagna del 35enne, il quale non ne voleva sapere di essere fermato, ha opposto resistenza, si è divincolato, ma alla fine si è dovuto arrendere e, oltre alla denuncia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Anche quest’ultimo è un volto noto alle forze del’ordine, ma per reati contro il patrimonio.

Sul versante della lotta allo smercio di droga, la Polizia di Cesenatico sotto il comando del commissario Giovanni Neri, ha segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena un marocchino pizzicato con una modica dose di hashish. In queste operazioni condotte dal personale della Questura di Forlì con l’ausilio di rinforzi, la lotta contro lo smercio di droga, si incrocia anche con la lotta nei confronti dei clandestini che vivono di attività criminali. Il tunisino che spacciava cocaina ed il marocchino con l’hashish, sono infatti irregolari sul territorio italiano e quindi dovranno presentarsi all’ufficio immigrazione della Questura di Forlì per regolarizzare la loro posizione.

I poliziotti si stanno concentrando anche in diversi controlli ai Giardini al Mare e in piazza Costa, dove ci sono molti giovani e giovanissimi che si ritrovano per consumare droga (hashish e pastiglie), ma stanno anche facendo un lavoro di prevenzione e contrasto di reati contro il patrimonio, alla luce delle segnalazioni per furti in auto e in abitazioni, e di controlli per denunciare chi vende alcolici ai minorenni.