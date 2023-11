Lotta alla fibrosi, a Cesenatico ricetta da imitare

Il Rotary Club Cesenatico Mare e il Circolo Vela di Cesenatico diventano un modello nazionale per i progetti di sostegno e di inclusione dei bambini e dei giovani affetti da fibrosi cistica. Domani il club ha organizzato un evento di alto profilo, che fa emergere i valori del piccolo sodalizio cesenaticense. L’appuntamento è alle 10 del mattino nella sala convegni del Museo della Marineria, dove i soci del Rotary Club Cesenatico Mare presenteranno l’evoluzione del progetto ’Una vela per respirare liberi’, assieme ai vertici della Lifc, la Lega italiana fibrosi cistica, e del Circolo Vela Cesenatico, per un incontro al quale parteciperà anche il personale del Centro fibrosi cistica del Bufalini di Cesena, che segue circa 200 pazienti di tutta la Romagna e anche provenienti dalla parte settentrionale delle Marche.

Per due estati i giovani affetti da fibrosi cistica hanno potuto partecipare a corsi di vela, che per loro sono molto salutari e per il 2024 questo progetto è stato confermato. Non solo, questa iniziativa sarà esportata in altri porti italiani, visto che sono giunte richieste da parte di realtà delle Marche, della Toscana, dell’Abruzzo e della Puglia.

Il modello Cesenatico è dunque una realtà e per portarlo a termine a livello nazionale ora si devono stringere i rapporti con i vertici del Rotary, della Lifc e della Fiv, la Federazione italiana vela e altre istituzioni. Il Comune di Cesenatico patrocina l’iniziativa e saranno presenti il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi.

La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa nella nostra popolazione. E’ una patologia che colpisce l’apparato respiratorio, dovuta ad un gene alterato che determina la produzione di muco troppo denso. Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni alle vie respiratorie ripetute e ostruisce il pancreas e l’apparato digerente. L’aria di mare contiene sali minerali che hanno effetti benefici sul sistema respiratorio. La vela regala un aerosol naturale, i cui benefici consistono nel rendere più fluide le secrezioni di muco, che vengono liberate più facilmente. Praticare sport e stare all’aria aperta, abbassa il livello di stress e aumenta l’autostima.

L’esperimento di Cesenatico è riuscito, come testimoniano il presidente del Circolo Vela Stefano Morgagni e l’istruttore Giuseppe Dimilta, ma soprattutto i ragazzi seguiti al Bufalini. Con loro sabato interverranno il Governatore del Distretto Rotary 2072 Fiorella Sgallari, Lalla Bertolozzi presidentessa del Rotary Club Cesenatico, Alberto Bastianelli presidente di Lifc Romagna, Maura Ambroni del Centro Fibrosi Cistica del Bufalini, il consigliere nazionale della Fiv Donatello Mellina.