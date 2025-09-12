Lotta alla mafia,. Cesenatico protagonista

Oggi la città di Cesenatico tocca con mano l’importanza di contrastare la mafia e di denunciare i movimenti e le situazioni sospette sul territorio. Questa mattina il sindaco Matteo Gozzoli sarà infatti presente all’auditorium Marco Biagi di Sala Borsa a Bologna, dove si terrà la nona edizione della Cerimonia di conferimento del premio "Pio La Torre" destinato ad amministratori locali, giornalisti e sindacalisti che si sono particolarmente distinti nella lotta alle mafie e alla corruzione. Gozzoli non ci va da ospite, ma da protagonista, in quanto riceverà pubblicamente una menzione per il suo impegno nel processo "Radici".

Questo riconoscimento è legato ai fatti del 2018, quando sul territorio si videro dei movimenti strani nella compravendita e nella gestione di bar, ristoranti, pasticcerie ed alberghi. Il sindaco Gozzoli informò le forze dell’ordine ed il prefetto della provincia di Forlì-Cesena. Partirono le indagini, attivate dalla Tenenza della Guardia di finanza di Cesenatico e che videro poi protagonisti corpi di polizia e le istituzioni preposte alla lotta alla mafia. Emerse un tentativo di infiltrazione mafiosa nei territori comunali di Cesenatico, Cervia e altri comuni dell’Emilia Romagna, con persone coinvolte legate a vario titolo alla ‘ndrangheta calabrese.

Nella rete finirono oltre venti persone che dallo scorso anno sono a processo dinanzi al tribunale di Ravenna, dove nella sentenza di primo grado di gennaio 2025, sono state richieste le prime condanne. In tale sede emerse il sistema violento con cui questi discussi imprenditori si rapportavano con le stesse istituzioni, visto che vennero minacciati un funzionario dell’Ufficio Commercio del Comune di Cesenatico, un agente della polizia locale ed un dipendente di Hera. Le indagini si conclusero dopo circa quattro anni, negli ultimi mesi del 2022, con il Comune di Cesenatico che si è costituito parte civile. Le persone condannate hanno fatto ricorso.

L’iniziativa odierna a Bologna è organizzata da Cgil Nazionale, Avviso Pubblico e Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che insieme promuovono un riconoscimento pubblico alla memoria di Pio La Torre, il sindacalista e parlamentare, noto per il suo impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982, insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. L’istituzione del riconoscimento è finalizzata proprio alla valorizzazione di casi ritenuti di alto valore civile e politico, aventi come protagonisti uomini e donne che, svolgendo la loro attività, si sono particolarmente distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura della legalità e della responsabilità.

Giacomo Mascellani