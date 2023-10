Lotta alla povertà, l’importanza della collaborazione

"La povertà è brutta". Hanno emozionato e fatto riflettere le esperienze che le persone senza dimora prese in carico dai Servizi Sociali del Comune di Cesena e da Asp CesenaValle Savio hanno condiviso prendendo parte al convegno ‘Vite Fragili, Legami Forti - Come affrontare le situazioni di vulnerabilità’ svoltosi al Palazzo del Ridotto in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla povertà. Tra gli intervenuti, il vescovo Douglas Regattieri, che ha ribadito l’importanza della collaborazione all’interno di una comunità. Nella foto Regattieri tra il sindaco Lattuca e l’assessora Labruzzo