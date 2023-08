Lotta alla zanzara, l’ordinanza per la prevenzione

Proseguono le azioni del Comune per contrastare la proliferazione della zanzare tigre e della zanzara comune. Si sta mettendo in atto un piano strategico in tutte le aree verdi e i viali per neutralizzare le zanzare adulte di notte. All’Urp del Comune in via Moretti, vengono distribuiti gratuitamente i kit anti larvali, per contrastare il ciclo riproduttivo della zanzara.

Il sindaco ha firmato un’ordinanza con le indicazioni più importanti per la prevenzione, come non lasciare contenitori e vasi in aree aperte per evitare che raccolgano acqua piovana e favoriscano il deposito di uova; svuotare le piscine inattive e utilizzare pesci larvivori nelle fontane; oltre ad evitare innaffiamenti continui che favoriscono la proliferazione del fastidioso insetto. Vengono eseguiti trattamenti antilarvali nelle caditoie e nelle ’bocche di lupo’.

Vengono eseguiti trattamenti adulticidi, nei quartieri a mare, ai parchi di Levante e Ponente, ai Giardini a Mare, nella pineta di Zadina, nelle aree verdi delle vie Bernini, Melozzo da Forlì, Torino, Sozzi e via Milano, il parco Brumer, i parchetti di via Mazzini, la pinetina di via Doria, piazza Kennedy, il parco di via Ticino, piazza Macrelli, il parco del Pettirosso, le aree verdi del quartiere Madonnina, piazza La Torre, il parco di Villalta, di via Balitrona, di via San Benedetto, l’area verde antistante la Chiesa di Sala e piazza Angelini.

g.m.