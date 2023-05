Lotta all’emergenza casa "Più alloggi per l’affitto"

di Andrea Alessandrini

Un patto per la casa contro l’emergenza abitativa, per le famiglie in difficoltà e gli studenti universitari. Lo chiede l’ex sindaco di Cesena Edoardo Preger (1992-1999), 75 anni, architetto, titolare dello Studio associato Preger, responsabile della pianificazione urbanistica del Comune di ®Cesena fino al 1987.

"La protesta nazionale degli studenti universitari per il caro affitti è sacrosanta – afferma Preger :, ma le risposte estemporanee sentite in questi giorni dimostrano la mancanza di una visione complessiva del problema da parte delle forze politiche. L’ultima legge organica risale al 1978, poi lo Stato ha deciso che l’abitazione in affitto era un problema residuale. Alla domanda delle famiglie si è aggiunta quella degli universitari, poi gli affitti brevi, e negli ultimi venti anni l’afflusso degli stranieri, ormai ben più del 10%, contando anche chi è diventato italiano. Intanto la crisi ha fermato la costruzione di nuove case, gli affitti sono lievitati, le famiglie impoverite. Il problema dell’affitto riguarda una pluralità di soggetti, non solo gli studenti e va affrontato con una strategia coerente. Ridurre per esempio la cedolare secca a chi affitta agli studenti o altre forme di agevolazione, penalizzerebbe ancora di più le famiglie".

"L’unica soluzione – passa alle proposte Preger – è allargare l’offerta in tutti i segmenti: l’edilizia pubblica in primis, rimasta ferma a 40 anni fa, che risponde solo al 2% delle famiglie a Cesena, e l’edilizia residenziale sociale, di cui il Novello, inspiegabilmente osteggiato in passato, è solo una parziale risposta. Oggi le famiglie in affitto da privati sono oltre seimila più quelle costrette a soluzioni di emergenza nei comuni vicini. Servono quindi centinaia di abitazioni in affitto a canone sostenibile attraverso un ’patto per la casa’ con i soggetti privati, a partire dalle imprese che attraggono manodopera. Il Comune dovrà anche prevedere risorse straordinarie di bilancio, incentivi fiscali, normativi e urbanistici".

"Per gli universitari – conclude l’ex sidnaco – occorre invece una offerta dedicata, per non aggravare la concorrenza con le famiglie sul mercato privato. Si potrebbe facilitare la trasformazione di uffici, oggi in crisi, in alloggi per studenti e realizzare progetti fermi da tempo, come lo studentato sull’area di Credit Agricole nell’ex Zuccherificio, anche cogliendo l’opportunità del Pnrr".