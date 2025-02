Lotta alle baby gang, maxi blitz della polizia: otto ‘piccoli criminali’ tra spaccio e rapine

Cesena, 27 febbraio 2025 - Perquisizioni da nord a sud Italia e controlli serrati nei luoghi della movida, nei parchi e nelle aree delle stazioni ferroviarie, hanno portato all’arresto e al fermo di 73 giovani (60 maggiorenni e 13 minorenni) per reati contro la persona (compreso il tentato omicidio), contro il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella maxi operazione della polizia contro le baby gang di tutto il Paese, sono finiti invischiati anche tre giovani cesenati (un minorenne e due maggiorenni) e cinque forlivesi (due minorenni e tre maggiorenni). Denunce a piede libero sono poi scattate per 142 ragazzi (113 maggiorenni e 29 minorenni) per ricettazione, spaccio, possesso d’armi e strumenti atti ad offendere.

Nella maxi operazione, conclusa nella notte tra martedì e ieri, sono stati sequestrati gioielli e cellulari rubati, armi, droga e sono stati individuati 600 profili social inneggianti all’odio e alla violenza, oltre che all’uso di armi da taglio e fuoco. Un’operazione volta a reprimere la criminalità giovanile nel nostro paese, che ha toccato anche il nostro territorio, non nuovo ad episodi di violenza giovanile e minorile.

Oltre mille gli agenti della polizia di stato (di 43 province) impegnati in tutta Italia. Uno schieramento di agenti che è riuscito a controllare 10mila giovani, di cui 3mila minorenni. Nel corso delle perquisizioni, sono state sequestrate ai baby criminali otto pistole (di cui due a salve), un fucile a canne mozze, 15 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere, tra cui una mazza di ferro e uno spray urticante. Due i chilogrammi di cocaina sequestrati in tutto, oltre a 10 chilogrammi di cannabinoidi e quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope destinate a produrre 350 dosi di eroina, shaboo (un tipo di droga sintetica dall’effetto eccitante) ecstasy e anfetamine. Gli agenti hanno controllato, anche nel Cesenate, le aree conosciute per lo spaccio di sostanza stupefacente (come la stazione e i parchi pubblici) e i luoghi della movida.

Le attività della polizia sono state svolte sia a Forlì che a Cesena. Nel nostro territorio sono state identificate oltre 400 persone, tra cui 63 minorenni, effettuate perquisizioni, posti di controllo, verifiche in strutture di accoglienza, scuole, edifici abbandonati e centri commerciali. Otto i giovani (tutte pregiudicati) denunciati in provincia, dove è stato eseguito anche un arresto. Durante l’operazione nel nostro territorio è stata sequestrata droga, un coltello (trovato nelle mani di un giovane spacciatore) e una riproduzione di una pistola. In capo sono al vaglio misure di prevenzione e misure di revoca del permesso di soggiorno.