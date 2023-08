Lotta biologica ai parassiti degli alberi

Coccinelle in campo contro i parassiti che aggrediscono gli alberi in città. Come avviene ogni estate, prosegue a Cesena la lotta biologica alla cocciniglia del leccio e agli afidi che si annidano nei cedri e nei tigli. Nel corso di queste settimane, con leggero ritardo rispetto alla scorsa estate a causa degli eventi alluvionali di maggio, il Settore Verde pubblico del Comune, in collaborazione con Bioplanet, è impegnato nell’esecuzione del trattamento naturale in difesa dei lecci aggrediti dal parassita della cocciniglia e di cedri e tigli presi di mira dagli afidi che generalmente, fino a ottobre, colonizzano le parti giovani degli alberi (germogli, foglie e rami) causando gravi danni. Come già avvenuto nel parco del Comando della Polizia Locale e in molte altre vie cittadine, i giardinieri hanno liberato le coccinelle, ottime alleate contro la cocciniglia e spesso utilizzate come rimedio naturale ed efficace per sconfiggere questi parassiti.

Le coccinelle infatti sono attivi predatori di insetti e acari. Per questa ragione sono impiegate nella lotta biologica. Oltre alla sede del comando della Polizia Locale, sono interessate dal trattamento via Emilia, Angeloni, Gaspare Finali, Renato Serra e Piave.