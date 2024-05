"Lotteremo per lo sportello bancario"

Fratelli d’Italia lancia l’allarme contro la chiusura di servizi essenziali nel territorio di Verghereto. "Prima la chiusura del servizio di Continuità assistenziale a Verghereto, contro la quale abbiamo presentato un’interrogazione alla Regione Emilia Romagna, organo competente in materia di sanità, che ha assunto questa contestata decisione. Poi quella annunciata dello sportello della Banca Intesa San Paolo ad Alfero, prevista per il prossimo ottobre, una scelta aziendale che rispettiamo ma che non condividiamo. Così si corre il rischio di isolare sempre di più i nostri Comuni montani, complicando la vita ai cittadini e a tutti coloro che desidererebbero andare a vivere in quelle zone, favorendo il fenomeno dello spopolamento di un meraviglioso territorio".

Intervengono così l’onorevole Alice Buonguerrieri, deputato FDI e presidente provinciale di Forlì-Cesena, Marco Bardeschi e Cesare Polidori, rispettivamente coordinatore comunale e di Vallata FdI, sul delicato tema della chiusura dei servizi essenziali nei comuni montani. "Questa situazione deve essere arginata – spiega, poi, Buonguerrieri – E’ ora di dire basta, non si possono depredare i servizi delle nostre colline. Sul fronte Guardia Medica ci siamo opposti a questo taglio, presentando una interrogazione regionale. Si tratta di un servizio essenziale, ma la Regione Emilia Romagna, a guida Pd, non ci vuol sentire.". Prosegue Buonguerrieri: "Lotteremo, altresì, per lo sportello bancario. Ho scritto personalmente alla banca sottolineando che, dopo la chiusura avvenuta negli scorsi anni degli sportelli bancari di Balze e di Verghereto-capoluogo, ad oggi quello di Alfero è l’unico sportello rimasto sul territorio. Senza di esso aumenterebbero notevolmente i disagi per i cittadini, soprattutto per gli anziani che faticano a spostarsi e hanno difficoltà ad accedere ai più moderni servizi tecnologici. A tal proposito il Governo Meloni si è già mosso attraverso il Progetto Polis, dimostrando grande attenzione per i Comuni montani e più in generale per tutti i piccoli Comuni".

gi.mo.