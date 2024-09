Lotteria della solidarietà. Basta un euro per sostenere le associazioni del terzo settore

Aiutare le associazioni benefiche del territorio vale quanto meno un caffè. Anzi, otto. Più l’ingresso gratuito a una serie di musei. Ieri in Comune è stata presentata la ‘Lotteria della Solidarietà’, iniziativa nata a Forlì e giunta alla sua 24esima edizione, da quattro anni arrivata anche a Cesena, dove al momento il margine di crescita è ancora ampio: lo dimostrano le cifre: dei 50.000 biglietti venduti nel 2023, circa 5.000, il 10%, è stato staccato in città. La formula è accattivante: acquistare ogni biglietto costa un euro e col tagliando si ha la possibilità di partecipare all’estrazione di 150 premi, il primo dei quali è un buono vacanza offerto da Club del Sole del valore di 1.500 euro. Ma in ogni caso chiunque partecipa ha già vinto. In effetti nel ticket sono inseriti otto buoni che valgono ognuno un caffè omaggio in un bar aderente all’iniziativa (a Cesena è presente il Caffeina, a Savignano la caffetteria Fabbri), oltre alla possibilità di usufruire di sei ingressi gratuiti in altrettanti musei del territorio, come quelle della Marineria a Cesenatico, il San Domenico a Forlì o il Parco della Poesia Pascoli a San Mauro.

"In tutti questi anni - commentano gli organizzatori – siamo stati in grado di raccogliere 510.705 euro a favore del terzo settore: i biglietti vengono consegnanti alle associazioni che ne fanno richiesta, le quali si occupano poi della vendita, appunto al prezzo di un euro l’uno. Il 70% della somma ottenuta viene restituita a chi ha venduto i tagliandi, mentre il 30% restante, tolte le spese di gestione, è destinato in parte al finanziamento di progetti solidali ritenuti particolarmente meritevoli e indicati dalle stesse associazioni aderenti all’iniziativa e in parte al ‘Fondo Carcere’ gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della case circondariale di Forlì".

Al progetto hanno aderito anche le amministrazioni comunali di Cesena, Cesenatico e San Mauro Pascoli. "Molti dei premi messi in palio – hanno chiuso gli organizzatori - sono relativi a buoni acquisto: il secondo e il terzo premio, del valore di 600 e 300 euro, sono messi a disposizione da Casadei Express; numerosi altri sono firmati da Conad e infine, ma non certo in termini di importanza, è imprescindibile riconoscere l’attenzione dei baristi, disponibili a offrire caffè a una platea potenzialmente vastissima".

Luca Ravaglia