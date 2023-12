Lotteria di beneficenza per aiutare i bambini

Il cuore grande dei rotariani di Cesenatico continua ad aiutare una casa famiglia dove sono accolte bambine e bambini di tenera età. Il tradizionale appuntamento della cena di gala di fine anno del Rotary Club Cesenatico Mare al ristorante Sloppy Joe’s sul porto canale, è stata l’occasione per organizzare una lotteria di beneficenza, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Casa Famiglia Rozalba di Lezhe, una cittadina dell’Albania dove il Rotary Club recentemente si è gemellato con il Cesenatico Mare, assieme ad un altro sodalizio albanese, il Rotary Club di Shkoder.

La presidente Lalla Bertolozzi e i soci, in questo momento hanno voluto dare un segnale importante. Ognuno ha portato dei doni da mettere in palio per la lotteria e la serata è stata un successo per il livello qualitativo della location, del momento conviviale e dell’intensità con cui i rotariani cesenaticensi hanno voluto portare linfa a questo progetto di profilo internazionale. Alla serata hanno partecipato anche il presidente del Rotary Club Valle del Savio, Gustavo Baronio, accompagnato dalla consorte Paola, e amici iscritti in altri club romagnoli. Per il presidente Bertolozzi, oltre alle iniziative di questo gemellaggio solidale con l’Albania, la cena di gala è stata anche l’occasione per ricordare gli altri progetti che saranno consolidati nel 2024.

Fra questi ci sono le iniziative assieme all’associazione di volontariato ’I bambini al primo posto’, con la quale sono state seguite azioni a favore dei minori bisognosi e per garantire le manutenzioni e i corsi per l’utilizzo dei defibrillatori presenti sul territorio. Un altro progetto importante è quello realizzato assieme al Circolo Vela Cesenatico e la Lifc, la Lega italiana fibrosi cistica, con ’Una Vela per respirare liberi’, per consentire ai bambini e ai ragazzi affetti da questa malattia genetica, di partecipare gratuitamente a corsi di vela, che sono molto salutari.

