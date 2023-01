Lotteria Ior, venerdì l’estrazione dei biglietti

Sarà un’Epifania all’insegna della fortuna e della solidarietà quella programmata dall’Istituto Oncologico Romagnolo: il 6 gennaio infatti sarà il giorno fatidico dell’estrazione dei premi della grande Lotteria Solidale, il gioco che sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro che si tiene ogni giorno nei laboratori dell’IRST di Meldola. È stata scelta come location il Centro Commerciale Montefiore dove dalle 15 del giorno dell’Epifania il supermercato si trasformerà nella sede in cui la Dea Bendata deciderà i 22 biglietti vincenti degli altrettanti premi in palio, tra cui il più prestigioso un’automobile Fiat Panda messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Pulzoni Antonelli.

I numeri dei biglietti fortunati saranno comunicati in giornata sul sito e sui canali social dell’Istituto Oncologico Romagnolo in modo che i loro possessori possano reclamare le loro vincite, esigibili comunque entro e non oltre 90 giorni dal 6 gennaio. Per tutti gli altri sarà possibile recuperare quanto elargito per l’iniziativa dal 9 gennaio al 26 febbraio: i biglietti non vincenti si trasformeranno infatti in buoni-spesa di pari valore in tutti i supermercati Conad della Romagna. Questo, ovviamente, non significa che alla causa della ricerca scientifica non verrà versato nulla: al contrario l’intero ricavato dell’iniziativa sarà proprio utilizzato per sostenere la battaglia che ogni giorno viene combattuta all’interno dei laboratori dell’IRST di Meldola.