L’Ottica Fantini cambia look. Taglio del nastro per i 35 anni

Una delle attività storiche di Cesenatico taglia un importante traguardo e apre i battenti con una veste completamente rinnovata. È l’Ottica Fantini, che compie 35 anni e oggi, alle 15.30 inaugura l’azienda riqualificata in via Saffi. Al timone dell’azienda c’è sempre Cristina Fantini, una delle professioniste più note ed apprezzate del settore, la quale racconta la sua storia: "Dopo essermi diplomata ragioniera, ho capito che quella non era la mia strada, e cosi ho deciso di provare a seguire le orme di mia madre, ovvero diventare ottico optometrista. Così sono partita per Milano e ho acquisito il diploma di ottico e la specializzazione in optometria. La cosa che mi entusiasmava di più di questo lavoro era la possibilità di viaggiare, perché per crescere, imparare nuove tecniche ed essere sempre aggiornati, significava frequentare corsi in Italia e all’estero. Andai persino tre settimane a San Diego presso lo studio di un optometrista per imparare a fare il ’visual training’, la rieducazione visiva, che ho praticato per diversi anni nel mio studio. Poi mi sono concentrata sulla contattologia, applicando lenti su ogni tipo di cornea, grazie anche all’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia che permettono di realizzare lenti a contatto su misura. Da trent’anni mi dedico all’ortocheratologia, ovvero all’applicazione di lenti a contatto che si mettono di notte ed hanno lo scopo di rallentare lo sviluppo miopico, con grandissimi risultati". Fantini dedica questo traguardo alle collaboratrici: "Ottica Fantini deve tutto al suo straordinario staff, costituito da persone che sono professionali e formate per rispondere al meglio alle diverse e esigenze della clientela".

g.m.