"L’ottimismo è la chiave del successo nella vita"

Daniele Bazzocchi, direttore generale della centrale del latte di Cesena, qual è il messaggio che vuol lanciare ai giovani che stanno per vivere l’esperienza di Cronisti in Classe?

"Quella di Cronisti in Classe è un’iniziativa a cui abbiamo aderito da molti anni e che abbiamo sospeso nell’epoca del Covid. Quest’anno abbiamo deciso di aderire nuovamente perché i giovani sono il nostro futuro e a loro vogliamo lanciare un messaggio di ottimismo. Noi facciamo tanto per i ragazzi delle scuole, essendo la nostra una cooperativa unica nel nostro settore. Siamo gli unici rimasti nel territorio. Crediamo da sempre nelle genuinità del prodotto, scegliamo le materie prime a chilometro zero, i nostri prodotti sono tracciabili fin dall’origine e portano nelle tavole il gusto dei sapori di una volta".

Quali sono le iniziative della Centrale del latte di Cesena che coinvolgono i giovani? "Ogni anno vengono 5.000 ragazzi delle scuole primarie e secondarie a farci visita: noi organizziamo con le scuole i pullman e i trasporti e apriamo le nostre porte ai ragazzi e gli mostriamo le nostre produzioni".

Perché è importante il Campionato di Giornalismo del Resto del Carlino?

"Siamo sensibili a questo campionato perché dà sostegno ai ragazzi che hanno l’occasione di scrivere articoli e di fare un lavoro che potrebbero poi intraprendere in futuro, quello del giornalista. Ci teniamo a dare sostegno alle nuove generazioni che hanno bisogno di stimoli diversi oltre a quelli scolastici".

Voi siete sponsor per tre edizioni romagnole… "Abbiamo deciso di aderire con le tre edizioni del Resto del Carlino di Cesena, Forlì e Rimini perché siamo la Centrale del latte di Cesena, ma siamo, per così dire, la Centrale del latte della Romagna. Il nostro latte infatti non è solo circoscritto nella zona di Cesena, ma in un territorio più ampio. Negli anni ci siamo costruiti una certa credibilità, dando trasparenza al consumatore e garanzia di prodotti genuini".

Quando gli studenti vengono a far visita alla vostra Centrale, cosa gli mostrate?

"Per motivi igienici gli studenti non possono entrare nel caseificio, ma possono vedere attraverso una vetrata come avviene la stagionatura dei formaggi e osservare una realtà produttiva".

Annamaria Senni